Dotdash Meredith Ingeniero de Software Salarios en Greater Seattle Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Seattle Area en Dotdash Meredith totaliza $150K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dotdash Meredith. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
Total por año
$150K
Nivel
S1
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
8 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Dotdash Meredith in Greater Seattle Area tiene una compensación total anual de $194,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dotdash Meredith para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Seattle Area es $150,125.

