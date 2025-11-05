La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Dotdash Meredith oscila desde CA$48.3K por year para Software Engineer 1 hasta CA$113K por year para Software Engineer 2. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$84.5K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dotdash Meredith. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
