  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  Canada

Dotdash Meredith Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Dotdash Meredith oscila desde CA$48.3K por year para Software Engineer 1 hasta CA$113K por year para Software Engineer 2. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$84.5K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dotdash Meredith. Última actualización: 11/5/2025

Software Engineer 1
(Nivel de Entrada)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Dotdash Meredith?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Dotdash Meredith in Canada tiene una compensación total anual de CA$120,928. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dotdash Meredith para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$84,541.

