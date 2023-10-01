dLocal Salarios

El salario de dLocal oscila desde $16,838 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $103,478 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de dLocal . Última actualización: 11/19/2025