DJI
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

DJI Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in China en DJI totaliza CN¥720K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DJI. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Total por año
CN¥720K
Nivel
T3
Base
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bono
CN¥0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en DJI?

CN¥1.15M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at DJI in China sits at a yearly total compensation of CN¥1,863,298. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DJI for the Ingeniero de Software role in China is CN¥719,500.

