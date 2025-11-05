Directorio de Empresas
Direct Line Group
Direct Line Group Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater London Area en Direct Line Group totaliza £55K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Direct Line Group. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£55K
Nivel
L3
Base
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bono
£3.1K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Direct Line Group?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Direct Line Group in Greater London Area tiene una compensación total anual de £72,857. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Direct Line Group para el puesto de Ingeniero de Software in Greater London Area es £52,891.

