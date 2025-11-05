Directorio de Empresas

Digital Infuzion Ingeniero de Software Salarios en Northern Virginia Washington DC

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Northern Virginia Washington DC en Digital Infuzion totaliza $90K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Digital Infuzion. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
Total por año
$90K
Nivel
-
Base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
2 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Agregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Digital Infuzion in Northern Virginia Washington DC tiene una compensación total anual de $148,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Digital Infuzion para el puesto de Ingeniero de Software in Northern Virginia Washington DC es $90,000.

Otros Recursos