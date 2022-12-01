Directorio de Empresas
Dexterity
Dexterity Salarios

El salario de Dexterity oscila desde $140,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $155,775 para un Ingeniero de Hardware en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dexterity. Última actualización: 10/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K
Ingeniero de Hardware
$156K
Marketing
$141K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Dexterity, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Dexterity is Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,775. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dexterity is $140,700.

