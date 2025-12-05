Directorio de Empresas
Deserve
Deserve Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Deserve oscila desde $135K hasta $193K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deserve. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$155K - $182K
United States
Rango Común
Rango Posible
$135K$155K$182K$193K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Deserve?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Deserve in United States tiene una compensación total anual de $193,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deserve para el puesto de Científico de Datos in United States es $135,300.

