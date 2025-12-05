Directorio de Empresas
DEPT
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Diseño de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Diseño de Producto

DEPT Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in United States en DEPT oscila desde $150K hasta $208K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DEPT. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$160K - $189K
United States
Rango Común
Rango Posible
$150K$160K$189K$208K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Diseño de Producto envíos en DEPT para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en DEPT?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Diseño de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Producto en DEPT in United States tiene una compensación total anual de $208,260. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DEPT para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in United States es $149,520.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para DEPT

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Uber
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dept/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.