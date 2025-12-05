Directorio de Empresas
Depop
  • Salarios
  • Operaciones de Personal

  • Todos los Salarios de Operaciones de Personal

Depop Operaciones de Personal Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Personal en Depop oscila desde £71.7K hasta £100K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Depop. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$105K - $127K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$96.5K$105K$127K$135K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Depop?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Personal en Depop tiene una compensación total anual de £100,240. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Depop para el puesto de Operaciones de Personal es £71,723.

Otros Recursos

