Department of Veterans Affairs
  • Salarios
  • Legal

  • Todos los Salarios de Legal

Department of Veterans Affairs Legal Salarios

La compensación total promedio de Legal in United States en Department of Veterans Affairs oscila desde $125K hasta $177K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Department of Veterans Affairs. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$142K - $168K
United States
Rango Común
Rango Posible
$125K$142K$168K$177K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Department of Veterans Affairs?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en Department of Veterans Affairs in United States tiene una compensación total anual de $177,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Department of Veterans Affairs para el puesto de Legal in United States es $124,740.

Otros Recursos

