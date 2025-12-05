Directorio de Empresas
Department of Homeland Security
Department of Homeland Security Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Department of Homeland Security oscila desde $85.5K hasta $120K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Department of Homeland Security. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$92.6K - $108K
United States
Rango Común
Rango Posible
$85.5K$92.6K$108K$120K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Department of Homeland Security?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Department of Homeland Security in United States tiene una compensación total anual de $119,737. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Department of Homeland Security para el puesto de Científico de Datos in United States es $85,526.

