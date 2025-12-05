Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Reclutador in United States en Dentsu oscila desde $135K hasta $193K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dentsu. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$155K - $182K
United States
Rango Común
Rango Posible
$135K$155K$182K$193K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Dentsu?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Dentsu in United States tiene una compensación total anual de $193,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dentsu para el puesto de Reclutador in United States es $135,300.

