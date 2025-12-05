Directorio de Empresas
Dentsu Aegis Network
Dentsu Aegis Network Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Dentsu Aegis Network oscila desde $69.7K hasta $99.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dentsu Aegis Network. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$79.9K - $93.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$69.7K$79.9K$93.5K$99.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Dentsu Aegis Network?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Dentsu Aegis Network in United States tiene una compensación total anual de $99,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dentsu Aegis Network para el puesto de Analista de Datos in United States es $69,700.

