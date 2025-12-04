Directorio de Empresas
Dentons
Dentons Legal Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dentons. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$128K - $154K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
$119K$128K$154K$163K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Dentons?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en Dentons in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 210,054. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dentons para el puesto de Legal in Singapore es SGD 153,919.

Otros Recursos

