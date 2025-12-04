Directorio de Empresas
Dentons
Dentons Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in Russia en Dentons oscila desde RUB 4.15M hasta RUB 5.9M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dentons. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$60.8K - $72K
Russia
Rango Común
Rango Posible
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Dentons?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Dentons in Russia tiene una compensación total anual de RUB 5,895,213. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dentons para el puesto de Servicio al Cliente in Russia es RUB 4,152,280.

Otros Recursos

