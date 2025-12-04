Directorio de Empresas
Denim Social
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

Denim Social Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Denim Social oscila desde $55.3K hasta $77.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Denim Social. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$59.8K - $69.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$55.3K$59.8K$69.6K$77.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Denim Social?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Denim Social in United States tiene una compensación total anual de $77,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Denim Social para el puesto de Ventas in United States es $55,250.

Otros Recursos

