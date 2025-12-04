Directorio de Empresas
DeNA
DeNA Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Japan en DeNA totaliza ¥8.9M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DeNA. Última actualización: 12/4/2025

Paquete Mediano
company icon
DeNA
AI Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total por año
$59.8K
Nivel
P3
Base
$55.1K
Stock (/yr)
$0
Bono
$4.6K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en DeNA?
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en DeNA in Japan tiene una compensación total anual de ¥15,584,512. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DeNA para el puesto de Ingeniero de Software in Japan es ¥8,210,026.

Otros Recursos

