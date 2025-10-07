Directorio de Empresas
Deloitte
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • India

Deloitte Ingeniero de Software Backend Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software Backend in India en Deloitte oscila desde ₹853K por year para L1 hasta ₹1.47M por year para L4. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹1.81M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
Analyst(Nivel de Entrada)
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
Consultant
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
Senior Consultant
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Deloitte, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Deloitte in India tiene una compensación total anual de ₹2,498,396. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deloitte para el puesto de Ingeniero de Software Backend in India es ₹1,806,647.

