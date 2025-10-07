Directorio de Empresas
Deloitte
  • Salarios
  • Cybersecurity Analyst

  • Technology Risk Analyst

Deloitte Technology Risk Analyst Salarios

La compensación de Technology Risk Analyst in United States en Deloitte oscila desde $109K por year para L1 hasta $99.6K por year para L2. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $98.1K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
$109K
$103K
$0
$6.6K
L2
$99.6K
$99.6K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Deloitte, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Technology Risk Analyst en Deloitte in United States tiene una compensación total anual de $133,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deloitte para el puesto de Technology Risk Analyst in United States es $104,000.

