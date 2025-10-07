Directorio de Empresas
Deloitte
  Salarios
  Contador

  Auditor

  United Kingdom

Deloitte Auditor Salarios en United Kingdom

La compensación de Auditor in United Kingdom en Deloitte totaliza £36.8K por year para L2. El paquete de compensación in United Kingdom mediano por year totaliza £30.4K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£36.8K
£36.1K
£0
£627.3
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
£122K

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Deloitte, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Auditor en Deloitte in United Kingdom tiene una compensación total anual de £43,092. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deloitte para el puesto de Auditor in United Kingdom es £29,309.

Otros Recursos