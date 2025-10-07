La compensación de Auditor in United States en Deloitte oscila desde $81.4K por year para L1 hasta $155K por year para L6. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $100K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
$81.4K
$81.4K
$0
$0
L2
$77.4K
$77.2K
$0
$200
L3
$98.7K
$95.7K
$0
$3K
L4
$108K
$107K
$0
$1.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Deloitte, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)