Dell Technologies Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Dell Technologies oscila desde $117K por year para I7 hasta $645K por year para E1. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $230K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono I7 Advisor $117K $111K $522 $5.6K I8 Senior Advisor $176K $163K $1.4K $11.7K I9 Consultant $244K $198K $16.4K $29.8K I10 Senior Consultant $317K $226K $35.9K $55.3K Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Dell Technologies ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.