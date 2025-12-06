Directorio de Empresas
Dell Technologies Consultor de Gestión Salarios

La compensación de Consultor de Gestión in Ireland en Dell Technologies totaliza €118K por year para L9. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$110K - $129K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
$102K$110K$129K$142K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en Dell Technologies in Ireland tiene una compensación total anual de €123,567. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dell Technologies para el puesto de Consultor de Gestión in Ireland es €88,715.

