Dell Technologies
  • Salarios
  • Legal

  • Todos los Salarios de Legal

Dell Technologies Legal Salarios

La compensación de Legal in United States en Dell Technologies totaliza $170K por year para L8. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $103K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$170K
$152K
$0
$18.8K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en Dell Technologies in United States tiene una compensación total anual de $238,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dell Technologies para el puesto de Legal in United States es $102,600.

Otros Recursos

