Directorio de Empresas
Dell Technologies
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador Gráfico

  • Todos los Salarios de Diseñador Gráfico

Dell Technologies Diseñador Gráfico Salarios

La compensación total promedio de Diseñador Gráfico in United States en Dell Technologies oscila desde $113K hasta $158K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$122K - $148K
United States
Rango Común
Rango Posible
$113K$122K$148K$158K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Diseñador Gráfico envíos en Dell Technologies para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador Gráfico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador Gráfico en Dell Technologies in United States tiene una compensación total anual de $157,760. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dell Technologies para el puesto de Diseñador Gráfico in United States es $112,880.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Dell Technologies

Empresas Relacionadas

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.