Dell Technologies
  • Salarios
  • Desarrollo Corporativo

  • Todos los Salarios de Desarrollo Corporativo

Dell Technologies Desarrollo Corporativo Salarios

La compensación de Desarrollo Corporativo en Dell Technologies totaliza $128K por year para L7. El paquete de compensación mediano por year totaliza $130K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$128K
$118K
$0
$10K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Títulos Incluidos

Desarrollo Corporativo

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo Corporativo en Dell Technologies tiene una compensación total anual de $340,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dell Technologies para el puesto de Desarrollo Corporativo es $130,000.

Otros Recursos

