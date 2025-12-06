Directorio de Empresas
Dell Technologies
Dell Technologies Desarrollo de Negocios Salarios

Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$32K - $36.4K
India
Rango Común
Rango Posible
$28.2K$32K$36.4K$40.1K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo de Negocios en Dell Technologies in India tiene una compensación total anual de ₹3,526,903. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dell Technologies para el puesto de Desarrollo de Negocios in India es ₹2,480,788.

