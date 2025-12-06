Directorio de Empresas
DeHaat
DeHaat Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in India en DeHaat oscila desde ₹3.02M hasta ₹4.29M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DeHaat. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$39.1K - $46.3K
India
Rango Común
Rango Posible
$34.4K$39.1K$46.3K$48.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en DeHaat?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en DeHaat in India tiene una compensación total anual de ₹4,291,580. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DeHaat para el puesto de Diseñador de Producto in India es ₹3,022,765.

