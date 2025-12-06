Directorio de Empresas
Deerfield
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Deerfield Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Deerfield oscila desde $56.1K hasta $78.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deerfield. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$60.7K - $70.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$56.1K$60.7K$70.6K$78.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Deerfield?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Deerfield in United States tiene una compensación total anual de $78,540. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deerfield para el puesto de Analista de Datos in United States es $56,100.

Otros Recursos

