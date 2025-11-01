Databricks Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación de Gerente de Programa Técnico in United States en Databricks oscila desde $244K por year para L4 hasta $202K por year para L5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $229K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L3 Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $244K $160K $68.8K $15.6K L5 Senior Technical Program Manager $202K $166K $18.3K $18.3K L6 Staff Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

