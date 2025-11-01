Directorio de Empresas
Databricks
Databricks Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Databricks oscila desde $212K por year para L3 hasta $852K por year para L7. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $382K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
Product Manager
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
Senior Product Manager
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
Staff Product Manager
$638K
$220K
$384K
$34K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Databricks in United States tiene una compensación total anual de $852,188. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Gerente de Producto in United States es $377,875.

Otros Recursos