Databricks
Databricks Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Databricks oscila desde $102K hasta $145K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$116K - $137K
United States
Rango Común
Rango Posible
$102K$116K$137K$145K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Contador Técnico

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Databricks in United States tiene una compensación total anual de $144,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Contador in United States es $102,060.

