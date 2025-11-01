Directorio de Empresas
DAT
DAT Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en DAT totaliza $90K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DAT. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
DAT
Data Scientist
hidden
Total por año
$90K
Nivel
L1
Base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
0-1 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en DAT?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en DAT in United States tiene una compensación total anual de $100,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DAT para el puesto de Científico de Datos in United States es $90,000.

Otros Recursos