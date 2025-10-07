Directorio de Empresas
D2L
D2L Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in Canada en D2L totaliza CA$102K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de D2L. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Total por año
CA$102K
Nivel
L3
Base
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en D2L?

CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) en D2L in Canada tiene una compensación total anual de CA$145,664. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en D2L para el puesto de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in Canada es CA$101,554.

