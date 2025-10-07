La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Canada en D2L oscila desde CA$71.7K por year para L1 hasta CA$143K por year para L4. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$97.8K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de D2L. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
