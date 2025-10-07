Directorio de Empresas
CyberArk
CyberArk Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in Israel en CyberArk totaliza ₪110K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CyberArk. Última actualización: 10/7/2025

¿Cuáles son los niveles de carrera en CyberArk?

₪160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CyberArk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en CyberArk in Israel tiene una compensación total anual de ₪179,106. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CyberArk para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Israel es ₪103,379.

