  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

Cybage Software Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in India en Cybage Software totaliza ₹1.36M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cybage Software. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Total por año
₹1.36M
Nivel
L2
Base
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
8 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cybage Software?

₹13.98M

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Cybage Software in India tiene una compensación total anual de ₹1,527,335. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cybage Software para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in India es ₹641,728.

