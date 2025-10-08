Directorio de Empresas
CVS Health
CVS Health Health Informatics Salarios en United States

La compensación de Health Informatics in United States en CVS Health oscila desde $137K por year para Data Scientist hasta $286K por year para Lead Director. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $164K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Ver 2 Más Niveles
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en CVS Health?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Health Informatics en CVS Health in United States tiene una compensación total anual de $286,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CVS Health para el puesto de Health Informatics in United States es $172,500.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CVS Health

