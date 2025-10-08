La compensación de Health Informatics in New York City Area en CVS Health oscila desde $141K por year para Data Scientist hasta $282K por year para Lead Director. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $165K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
