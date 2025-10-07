La compensación de Ingeniero de Software de Seguridad in United States en Cruise totaliza $449K por year para L5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $426K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cruise. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$449K
$218K
$198K
$32.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Cruise, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.