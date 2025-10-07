Cruise Científico de Investigación Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Científico de Investigación in San Francisco Bay Area en Cruise oscila desde $392K por year para L4 hasta $678K por year para L6. El paquete de compensación in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $515K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cruise. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono L3 Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Senior Software Engineer I $392K $220K $123K $49.5K L5 Senior Software Engineer II $449K $211K $221K $16.6K L6 Staff Software Engineer $678K $259K $371K $47.4K Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Cruise, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Cruise ?

