Directorio de Empresas
Crossover Health
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Crossover Health Salarios

El rango de salarios de Crossover Health va de $39,322 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $154,350 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Crossover Health. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $145K
Servicio al Cliente
$39.3K
Marketing
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Diseñador de Producto
$154K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Crossover Health is Diseñador de Producto at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $154,350. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Crossover Health is $127,723.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Crossover Health

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Google
  • Microsoft
  • Snap
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos