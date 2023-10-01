Directorio de Empresas
CRIF
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

CRIF Salarios

El rango de salarios de CRIF va de $5,886 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $47,773 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CRIF. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Desarrollo de Negocios
$47.7K
Científico de Datos
$47.8K
Gerente de Producto
$5.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ventas
$46.4K
Ingeniero de Software
$29.8K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في CRIF هو Científico de Datos at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $47,773. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في CRIF هو $46,388.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para CRIF

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Amazon
  • PayPal
  • Apple
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos