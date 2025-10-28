La compensación de Ingeniero de Software in Hungary en Continental oscila desde HUF 15.17M por year para Software Engineer hasta HUF 19.75M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in Hungary mediano por year totaliza HUF 16.75M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Continental. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
