Continental
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Continental Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Germany en Continental totaliza €78.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Continental. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Total por año
€78.4K
Nivel
E13
Base
€77K
Stock (/yr)
€0
Bono
€1.3K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Continental?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Continental in Germany tiene una compensación total anual de €104,575. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Continental para el puesto de Gerente de Producto in Germany es €77,043.

