Contentful
Ingeniero de Software Nivel

IC3

Niveles en Contentful

  1. IC1Associate Software Engineer
  2. IC2Software Engineer I
  3. IC3Software Engineer II
Promedio Anual Compensación Total
€103,458
Salario Base
€89,970
Acciones ()
€867
Bono
€0
Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
