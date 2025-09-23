Directorio de Empresas
CommerceHub
CommerceHub Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Spain en CommerceHub totaliza €58.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CommerceHub. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
CommerceHub
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por año
€58.6K
Nivel
L2
Base
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bono
€5.3K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
16 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CommerceHub?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CommerceHub in Spain tiene una compensación total anual de €104,846. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CommerceHub para el puesto de Ingeniero de Software in Spain es €58,060.

