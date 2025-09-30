Directorio de Empresas
Comcast
Comcast Gerente de Programa Técnico Salarios en Philadelphia Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa Técnico in Philadelphia Area en Comcast totaliza $155K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Total por año
$155K
Nivel
L5
Base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Comcast?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquieren en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en Comcast in Philadelphia Area tiene una compensación total anual de $215,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Comcast para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Philadelphia Area es $160,800.

