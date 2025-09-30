Directorio de Empresas
Comcast
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

  • Philadelphia Area

Comcast Arquitecto de Soluciones Salarios en Philadelphia Area

La compensación de Arquitecto de Soluciones in Philadelphia Area en Comcast totaliza $197K por year para Principal Solution Architect. El paquete de compensación in Philadelphia Area mediano por year totaliza $200K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquieren en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Data Architect

Cloud Security Architect

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Comcast in Philadelphia Area tiene una compensación total anual de $244,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Comcast para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Philadelphia Area es $188,000.

